Pandemia, guerra, Pnrr e il ruolo dei satelliti (in politica e non)

Avvocato, saggista ed analista di questioni politiche e giuridiche.

È vicepresidente coord. della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico dall’aprile 2020.

Direttore nonché docente del dipartimento di studi politici, costituzionali e tributari della Federiciana Università popolare; già cultore della materia in Diritto Costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza, dipartimento jonico, dell’Università di Bari.

Consigliere della “Commissione Etica ed Affari Legali” della Federazione Italiana E-Sports.

Ad inizio 2021 è stato nominato componente del tavolo di esperti per gli studi sul reddito universale in seno al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università internazionale per la Pace dell’ONU (sede di Roma).

Scrive ed interviene su diverse testate nazionali ed internazionali: La Voce di New York, Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Formiche ed interviene per i blog di Fondazione Luigi Einaudi e del Centro Studi Occidentali.

Per la rivista giuridica Filodiritto cura la rubrica “MondoVisione” ed è membro del comitato scientifico per l’area socio-politica.